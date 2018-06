Explosão de fogos de artifício faz 30 feridos na Nigéria

"Nós atendemos cerca de 30 pessoas até agora", afirmou Nicolas Adesile, um funcionário da Cruz Vermelha, à agência AFP, acrescentando que não havia relatos de mortes após o acidente. Um jornalista da agência disse que pelo nove prédios pegaram fogo.

A explosão ocorreu por volta das 9h (horário local) na Ilha Lagos, em Lagos, sacudindo janelas de casas localizadas a quilômetros de distância. O fogo se alastrou rapidamente por dois quarteirões e uma densa nuvem de fumaça podia encobriu a ilha.

Yushau Shuaib, porta-voz da Agência Nacional de Gestão de Emergência, disse que as equipes de busca e salvamento tiveram problemas para chegar à área por causa do congestionamento. O local está localizado em um dos bairros mais antigos e densos na cidade de cerca de 15 milhões de pessoas. As informações são da Dow Jones e Associated Press.