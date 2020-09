Explosão de gás deixa 13 mortos em mesquita de Bangladesh

DHAKA - A explosão de um gasoduto próximo a uma mesquita em Bangladesh matou 13 fiéis e deixou outros 30 feridos na noite desta sexta-feira, 4. Eles estavam perto de acabar as orações que faziam no momento, segundo autoridades locais.

Os bombeiros acreditam que a explosão foi causada por um vazamento na tubulação próxima a mesquita do distrito de Narayanganj, a poucos quilômetros da capital, Dhaka.

Dezenas de pessoas foram levadas para um hospital estadual de Dhaka, especializado em queimaduras e cirurgias plásticas. A maioria das vítimas tiveram graves queimaduras.

Entre os 13 mortos está uma criança. O número de vítimas fatais pode aumentar devido a gravidade do estado de saúde dos fiéis levados ao hospital.

"A nossa principal suspeita é de que o gás foi vazado pela tubulação e ficou acumulado do lado de fora da mosquita, uma vez que as janelas estavam fechadas. Quando os ares-condicionados foram ligados, a corrente elétrica pode ter causado a explosão", disse Abdullah Al Arefin, oficial do Corpo de Bombeiros.

Todos os seis aparelhos de ar-condicionado da mesquita explodiram durante o incidente./REUTERS