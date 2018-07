Explosão de gás em mina de carvão mata 11 China Xi''an, 16 (AE) - Uma explosão de gás em uma mina de carvão na província de Shaanxi, no noroeste da China, matou 11 pessoas, disseram autoridades locais, segundo a agência estatal de notícias Xinhua. No total, 21 mineiros estavam trabalhando no subsolo quando a explosão aconteceu na mina de Tianyu, na cidade de Tongchuan, e 10 conseguiram escapar com vida, de acordo com o porta-voz do governo da cidade. Autoridades locais investigam a causa do acidente, acrescentou ele. As informações são da Dow Jones. (Gabriela Mello)