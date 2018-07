Explosão de gás em mina na China deixa 18 mortos Um explosão de gás em uma mina de carvão no sudoeste da China neste sábado matou 18 trabalhadores e deixou outros cinco presos, de acordo com a agência estatal de notícias Xinhua. O acidente ocorreu por volta das 11h (horário de local) na mina de Xiangshui, na província de Guizhou. De acordo com a Xinhua, 28 mineiros estavam trabalhando no momento da explosão. Cinco deles foram resgatados. Não havia mais detalhes sobre o acidente.