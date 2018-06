Explosão de gás fere 40 em Praga

Uma explosão ocorrida no centro de Praga nesta segunda-feira,29, provavelmente causada por gás, deixou até 40 pessoas feridas. Segundo autoridades checas e forçou o isolamento de edifícios vizinhos, incluindo o Teatro Nacional.

O acidente, ocorrido em um edifício de frente para o rio Moldava, a apenas alguns metros do teatro do século 19, foi ouvido até no Castelo de Praga, a cerca de 1,6 km de distância. Um porta-voz da polícia disse que a explosão provavelmente foi causada por vazamento de gás e havia cerca de 15 pessoas no interior do prédio, onde ficava um escritório da Associação Internacional de Transporte Aéreo (Iata) e uma galeria de arte.

"Estimamos que até 40 pessoas ficaram feridas", disse Zdenek Schwarz, chefe dos paramédicos de Praga, à televisão tcheca. "São ferimentos leves na maioria, cortes, contusões, lesões causadas por vidro. Nós estimamos não mais de quatro feridos graves, mas esta é uma informação preliminar."

Uma porta-voz do serviço de emergências disse que algumas pessoas podem ter ficado presas no prédio. Uma testemunha no local viu cerca de uma dúzia de pessoas sendo tratadas pelos serviços de emergência.

"Eu estava sentado calmamente no meu apartamento, fazendo café. Então houve uma explosão incrível. Pensei que o prédio fosse cair. Olhei pela janela, e só havia poeira em todos os lugares", disse Venceslava Sehnotkova, um aposentado que mora nas proximidades.

A explosão estourou algumas janelas dos edifícios vizinhos, incluindo o histórico Cafe Slavia. O prédio onde ocorreu a explosão também abriga a escola de cinema de Praga e a faculdade de ciências sociais da Universidade Charles./ REUTERS