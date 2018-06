Explosão de gás lacrimogêneo em clube de Caracas mata 17

CARACAS - Uma briga generalizada terminou em confusão e com a morte de 17 pessoas que participavam de uma festa na madrugada deste sábado, 16, no clube Los Cotorros, no oeste de Caracas.

"Uma briga começou na madrugada e uma das pessoas envolvidas lançou um artefato com gás lacrimogêneo, o que provocou confusão entre os mais de 500 indivíduos que estavam no local”, informou o ministro do Interior e da Justiça, Néstor Reverol.

Dos 17 mortos, 8 eram menores de idade, segundo ele. Relatório oficiais apontam que as vítimas morreram por sufocamento e lesões múltiplas. A polícia deteve 7 pessoas e a investigação ainda está em andamento.

Mais de 500 pessoas estavam na festa quando o dispositivo foi ativado durante a briga, afirmou Reverol à emissora estatal.

A pessoa responsável pelo estabelecimento foi presa por descumprir "as medidas que deveriam ter sido adotadas (...) para impedir a entrada de armas de fogo e munição" em locais públicos, acrescentou o ministro. / REUTERS, EFE e AFP