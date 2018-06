Explosão de gás mata 26 e fere 267 em Taiwan

Pelo menos 26 pessoas morreram e 267 ficaram feridas quando um gasoduto subterrâneo explodiu, destruindo ruas de Kaohsiung, a segunda maior cidade de Taiwan, lançando pedaços de concreto e carros para o ar. Horas mais tarde, as 12 mil pessoas que haviam deixado a região por medo de mais explosões retornaram para suas casas após receberem garantias das autoridades.

Com a continuidade dos trabalhos de limpeza nos mais de 2 quilômetros quadrados de área afetados, os investigadores se voltavam para a tarefa de determinar a causa das explosões, o pior incidente na cidade industrial em 16 anos.

À tarde, a maior parte dos trechos das quatro ruas afetadas havia sido declarada segura, informou um porta-voz da cidade. Um incêndio num trecho de 10 metros que queimou durante a noite também havia sido apagado.

Por volta da meia-noite, cinco explosões destruíram quatro ruas de Kaohsiung. O incidente aconteceu cerca de três horas depois de um vazamento de gás ter sido relatado na rua Kaixuan, mas serviços de emergência não haviam conseguido localizar a fonte de saída de gás.

Quatro bombeiros estão entre as vítimas e dois estavam desaparecidos. Pelo menos seis caminhões do Corpo de Bombeiros ficaram destruídos. As explosões provocaram bolas de fogo e lançaram pedaços de concreto para o ar, abrindo longos e profundos buracos nas vias.

O desastre é o segundo a afetar o país em poucas semanas e acontece depois da queda do avião da TransAsia no dia 23 de julho, que matou 48 pessoas e deixou 10 feridas.

Acredita-se que o incidente tenha sido provocado pelo vazamento de propileno, material petroquímico não destinado ao uso doméstico, disse Chang Jia-juch, diretor do Centro de Operações Emergenciais. Segundo Chang, a causa e a localização dos vazamentos ainda eram desconhecidas.

Segundo o porta-voz da cidade, Ting Yun-kung, uma investigação formal será realizada para descobrir as causas das explosões. "Não iniciamos uma investigação formal ainda, apenas uma parcial", afirmou. "O trabalho completo vai levar alguns dias."

Dutos industriais correm por baixo de bairros residenciais de Kaohsiung porque a indústria precedeu a construção de moradias, explicou Ting. A cidade portuária abriga a maior parte da indústria pesada de Taiwan, especialmente petroquímicas.

Muitos dos mortos e feridos estava ao ar livre, perto de uma feira noturna, e foram atingidos por pedaços de escombros ou de carros, informou um policial que estava no local. Policiais e bombeiros sofreram queimaduras quando tentavam controlar os incêndios. Fonte: Associated Press.