Explosão de homem-bomba mata ao menos 12 em Cabul

CABUL - Um homem-bomba matou, nesta segunda-feira, 4, pelo menos 12 pessoas na capital afegã Cabul, onde clérigos muçulmanos se reuniam para denunciar o terrorismo e pedir paz, segundo autoridades locais. Nenhum grupo assumiu até o momento a autoria do ataque, que ressalta um agravamento da situação de segurança antes das eleições parlamentares e distritais do conselho marcadas para o dia 20 de outubro.

Uma série de atentados em Cabul matou dezenas de pessoas nos últimos meses e não mostrou nenhum sinal de melhora durante o mês sagrado muçulmano do Ramadã. Na quarta-feira, homens armados com fuzis e lança-granadas invadiram a sede do Ministério do Interior e confrontaram forças de segurança por horas.

Em abril, duas explosões em Cabul mataram ao menos 26 pessoas, incluindo nove jornalistas que relatavam uma explosão inicial e acabaram sendo vítimas de um homem-bomba. Uma semana antes, 60 pessoas foram mortas e mais de 100 ficaram feridas quando um homem-bomba se explodiu em frente a um centro de registro eleitoral na cidade.

O grupo jihadista Estado Islâmico reivindicou a autoria de muitos ataques em Cabul, mas autoridades de segurança dizem que alguns devem ser da rede Haqqani, um grupo afiliado ao Taleban, que tenta impor um rigoroso regime islâmico depois sua expulsão de 2001 pelas forças apoiadas pelos EUA. / EFE