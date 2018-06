Explosão de mina mata 10 meninas no Afeganistão

CABUL - Pelo menos dez meninas, com idades entre 9 e 13 anos, morreram após a explosão de uma mina terrestre nesta segunda-feira, 17, enquanto recolhiam lenha na província oriental de Nanagahar, no Afeganistão, informou o governador do distrito de Chaparhar, Mohammad Sediq Dawlatzai.

Segundo ele, as garotas morreram quando uma delas, acidentalmente, bateu com seu machado sobre um velha mina terrestre.

Não ficou claro qual é a origem da mina. Se foi colocada no vilarejo pelo grupo Taleban ou se estava no local há anos.

"Eu estava tomando café da manhã quando ouvi um estrondo. Saí de casa e vi o que tinha acontecido", contou a moradore do vilarejo Jan Mohammad à Reuters.

Com Dow Jones e Reuters