Explosão de mina na Rússia deixa 3 desaparecidos

A explosão ocorreu na manhã deste sábado numa mina de minério de ferro localizada na cidade de Kushva, a cerca de 1.400 quilômetros a leste de Moscou, informou o Ministério do Interior russo. Os trabalhadores se encontravam a uma profundidade de 160 metros.

Dos 89 mineiros que trabalhavam no momento da explosão, 86 foram retirados do local, de acordo com o ministério. Não há detalhes sobre o estado dos hospitalizados.

O comitê investigativo da Rússia disse que abriu um inquérito para apurar a possível violação de regras de segurança. Fonte: Associated Press.