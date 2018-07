Explosão de ônibus deixa 27 feridos em Tel-Aviv

Segundo a polícia, a fonte da explosão não foi imediatamente identificada, mas um porta-voz do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu declarou logo a seguir que se tratou de um "ataque terrorista".

Pouco depois, a Frente Popular de Libertação da Palestina-Comando Geral (FPLP-CG) assumiu a autoria da explosão. O grupo islâmico Hamas, por sua vez, elogiou a explosão reivindicada pela FPLP-CG.

Se confirmada a reivindicação da FPLP-CG, a explosão de hoje foi o primeiro atentado perpetrado por um grupo radical palestino em Tel-Aviv desde 2006.

A secretária de Estado dos EUA, Hillary Clinton, afirmou que seu país "condena firmemente" a explosão de um ônibus em Tel-Aviv e qualificou o episódio como "ataque terrorista".

As declarações foram feitas no mesmo dia em que ela chegou ao Cairo, no Egito, como parte dos esforços diplomáticos para forjar uma trégua entre Israel e o grupo islamita Hamas, que governa a Faixa de Gaza.

Hillary se reunirá com o presidente do Egito, Mohammed Morsi, nesta quarta-feira para buscar um acordo que dê fim a ofensiva israelense a Gaza. As informações são da Associated Press.