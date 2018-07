Explosão de ônibus na Bulgária lembra tentativa frustrada de ataque

Texto atualizado às 15h08

SÓFIA - A explosão que atingiu um ônibus que transportava turistas israelenses no aeroporto de Burgas, na Bulgária, nesta quarta-feira, 18, relembrou relatos de um ataque frustrado que tinha também como alvo um ônibus fretado para levar turistas israelenses a uma estação de esqui, em janeiro deste ano.

Na ocasião, o dispositivo foi encontrado dentro do veículo, segundo a agência de notícias da Bulgária, Novinite. Por conta disso, tropas búlgaras estabeleceram-se em várias estâncias de esqui frequentadas por turistas israelenses.

Na época, o atentado frustrado foi relacionado ao quarto aniversário de morte do comandante militar do grupo libanês Hezbollah, Imad Mughniyeh, que foi assassinado em 2008, em um ataque com um carro-bomba na Síria.

Turistas israelenses já foram alvo de ataques anteriores na Índia, Tailândia e Azerbaijão. Israel culpa o Irã pelos incidentes.