Explosão de ônibus no Egito foi ataque suicida

Depois de analisar imagens do circuito interno do veículo, a polícia egípcia concluiu que um suicida embarcou no ônibus turístico e detonou os explosivos perto da porta. Mais cedo, autoridades da Coreia do Sul haviam dito que o atentado causou a morte de três sul-coreanos e do motorista egípcio.

Os turistas eram todos cristãos e membros do mesmo grupo de uma igreja do município de Jincheon, Coreia do Sul, que estavam em uma viagem de 12 dias pela Turquia, Egito e Israel. Fonte: Dow Jones Newswires e Associated Press.