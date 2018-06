Explosão de ônibus no Paquistão mata 6 e fere 52 A explosão de um ônibus na cidade de Karachi, no sul do Paquistão, matou seis pessoas e feriu 52, muitas em estado grave, segundo autoridades. A polícia está investigando as causas do incidente e não foi revelado se a explosão foi resultado da detonação de uma bomba ou da explosão de botijão de gás.