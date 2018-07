Explosão de paiol mata 25 soldados na Turquia

A origem do incidente foi a ativação acidental de uma granada durante uma contagem realizada no depósito de munições de uma base próxima da cidade de Afyonkarahisar, prosseguiu o governo turco, descartando as hipóteses de ataque ou sabotagem.

"Uma granada de mão caiu durante uma contagem de munições, causando uma enorme explosão", disse Veysel Eroglu, ministro de Recursos Hídricos e Florestais da Turquia. "Não houve intervenção externa. Certamente não houve sabotagem nem nada do gênero", assegurou. As informações são da Associated Press.