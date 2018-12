Explosão de transformador em Nova York deixa céu noturno com clarão azul

Uma gigantesca pluma de fumaça colorida com luz azul explodiu no céu noturno desta quinta-feira, no bairro do Queens, em Nova York, Estados Unidos, assustando moradores da região, enquanto autoridades tentavam descobrir qual era a causa do clarão.

Um porta-voz dos bombeiros de Nova York afirmou que as investigações iniciais dão conta de que um incêndio atingiu um transformador na subestação Con Edison. O departamento de polícia de Nova York reiterou em um tweet que a luz azul foi resultado de uma "explosão no tranformador", e acrescentou que "o fogo está sob controle".

Confira fotos e vídeos do clarão:

MUNDO | Assim estava o céu da cidade de Nova York minutos atrás. Confirmado um incêndio com explosões em subestação de energia da empresa ConEd na área de Astoria, no Queens. Nem aliens nem aurora boreal. Ao menos desta vez. pic.twitter.com/8D44h3A6b3 — MetSul Meteorologia (@metsul) 28 de dezembro de 2018 — MetSul Meteorologia (@metsul) 28 de dezembro de 2018

A subestação Con Edison afirmou em sua conta no Twitter que houve "um rápido incêndio envolvendo a parte elétrica da subestação, em Astoria, que atingiu alguns transformadores".

Este é o segundo maior incidente envolvendo a Con Edison nos últimos seis meses. Em julho, a explosão de uma chainé expeliu vapos de amianto no ar de Manhattan, tirando centenas de pessoas de suas casas e escritórios.

O mapa de interrupções de serviços da empresa mostrou apenas 50 quedas de energia na região, até as 21h50, horário local, mas este número continua crescendo. Há relatos de queda de energia no aeroporto La Guardia e paradas mais prolongadas na linha No. 7 de trem, que sai do Queens e vai até a ilha de Manhattan. De acordo com os bombeiros, não há feridos. / NYT