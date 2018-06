Explosão deixa 4 mortos em cidade xiita no Líbano

Esta foi a segunda explosão na cidade dominada pelos xiitas, no último ataque que parece estar relacionado com a guerra na vizinha Síria.

Um grupo de militantes sunitas assumiu a responsabilidade por uma série de ataques em localidades dominadas pelos xiitas no Líbano, incluindo a bomba que atingiu a cidade de Hermel no final de janeiro. Eles disseram que a explosão foi uma retaliação ao Hezbollah por enviar soldados para combater na guerra civil na Síria em apoio ao presidente Bashar Assad. Fonte: Associated Press.