Explosão deixa 63 mortos em festa de casamento no Afeganistão

CABUL - Uma explosão deixou pelo menos 63 mortos e 182 feridos em uma festa de casamento na região oeste de Cabul, capital do Afeganistão, no sábado (17). O porta-voz do Ministério do Interior, Nasrat Rahmi, informou que o autor do ataque teria disparado explosivos entre os convidados e que há mulheres e crianças entre as vítimas.

Mohamad Farhag, uma das pessoas presentes na cerimônia de casamento, disse a AFP que estava na área do salão reservada para mulheres quando ouviu uma explosão na zona masculina. "Todo mundo ficou gritando e chorando", relatou.

Porta-vozes do Talibã condenaram o ataque e negaram qualquer envolvimento. Já seção local do Estado Islâmico ainda não se manifestou sobre o caso. /AFP e AP