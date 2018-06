Explosão deixa ao menos dez mortos na Síria

Falando da cena do ocorrido, uma autoridade disse que um táxi carregado de artefatos explodiu a 50 metros da principal delegacia do bairro de Bab Touma. Essa fonte e uma outra autoridade disseram que 17 pessoas ficaram feridas. O bairro de Bab Touma é habitado principalmente por membros da minoria cristã da Síria.

O Observatório Sírio para os Direitos Humanos, baseado em Londres, informou que dez pessoas morreram e dezenas se feriram no atentado, acrescentando que não estava claro se as vítimas e os feridos eram civis ou policiais.

A explosão coincide com a presença na capital síria do enviado de paz da ONU, Lakhdar Brahimi. Neste domingo, ele pediu, após conversas com Assad, para os dois lados no conflito declararem um cessar-fogo "unilateral" durante o feriado de Eid al-Adha. As informações são da Associated Press.