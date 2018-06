Explosão deixa oito feridos no Egito Um porta-voz do Ministério de Saúde do Egito disse que uma explosão em frente à Universidade do Cairo feriu oito pessoas neste sábado. Uma fonte das forças de segurança informou que quatro dos feridos seriam policiais. A explosão ocorreu próximo a uma saída do metrô perto do campus da universidade. Policiais isolaram a área e procuram por outros explosivos.