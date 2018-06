Explosão em prédio da polícia deixa um morto e feridos na Turquia

ANCARA - Uma viatura policial explodiu nesta terça-feira, 11, em Diarbaquir, no sudeste da Turquia, segundo a imprensa local. Um trabalhador morreu e ao menos mais quatro pessoas ficaram feridas, segundo informações preliminares. O ministro do Interior do país, Suleyman Soylu, disse à CNN local que a explosão ocorreu durante um reparo do veículo, sugerindo que se trata de um acidente, e não um ataque. A maior parte da população da cidade é de origem curda.

O estrondo foi registrado em um prédio anexo à sede principal da polícia na cidade, no distrito de Baglar. Parte do telhado despencou e foram danificados outros prédios e carros estacionados, conforme os relatos.

A explosão acontece poucos dias antes de um referendo polêmico no país, no qual a população terá de opinar sobre o fortalecimento do poder do presidente, Tayyp Erdogan. A mudança constitucional é contestada e vista como uma manobra na região predominantemente curda.

A Turquia está em alerta após uma série de ataques a bomba conduzidos por rebeldes curdos ou por integrantes do grupo extremista Estado Islâmico (EI). / AP e Reuters