Explosão em área comercial de Bangcoc deixa 16 feridos

"Dezesseis pessoas ficaram feridas", informa o órgão, após a explosão do lado de fora de um grande supermercado, num popular bairro comercial do centro da capital. A polícia informou que não podia confirmar as causas da explosão.

Sangue podia ser visto espalhado pelo chão enquanto soldados e policiais isolavam a área, segundo um fotógrafo da agência France Presse que estava no local. .

O ataque acontece um dia depois de uma menina ter morrido e várias pessoas ficarem feridas após um ataque armado na noite de sábado na região leste do país. Na semana passada, confrontos entre manifestantes e policiais deixaram cinco mortos, dentre eles um policial, no centro histórico de Bangcoc. Fonte: Dow Jones Newswires.