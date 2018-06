Explosão em área comercial de Bangcoc deixa 3 mortos

Segundo o centro de emergência de Erawan, os mortos são uma mulher de 59 anos, um garoto de quatro anos e sua irmã de seis anos. Um outro garoto, de nove anos, permanece na unidade de tratamento intensivo do Hospital de Ramathibodi com problemas no cérebro e no pulmão, segundo comunicado enviado à imprensa.

Policiais disseram aos jornalistas que a explosão, nas proximidades do cruzamento Ratchaprasong, parece ter sido causada por uma granada. O ataque aconteceu numa área próxima de onde manifestantes que querem a queda da primeira-ministra Yingluck Shinawatra estão acampados há meses.

A explosão aconteceu um dia depois de homens não identificados terem realizado um ataque a tiros e atirado artefatos explosivos contra uma manifestação na província de Trat, 300 quilômetros a leste de capital, matando pelo menos uma pessoa, uma menina de 5 anos.

Muitos dos feridos do ataque deste domingo não participavam do protesto, o que inclui as crianças que foram mortas.

Os responsáveis pelos dois ataques não foram identificados. Partidários e opositores do governo culpam-se mutuamente pela violência no país. Fonte: Associated Press