Explosão em barco grego mata capitão e fere 6 turistas

O Ministério da Marinha Mercante informou que turistas da Alemanha, Bélgica, Holanda e da própria Grécia, incluindo duas crianças, de 7 e 9 anos de idade, foram hospitalizados com ferimentos leves na ilha do mar Egeu. Outros 22 passageiros desembarcaram ilesos no porto de Mandraki.

O tamanho do dano causado pela explosão é desconhecido. O barco, que era usado para excursões ao redor da ilha, havia recebido a imitação de canhão para se assemelhar a um pequeno navio pirata. Investigadores ainda não sabem se pólvora foi usada para simular um disparo de canhão. As informações são da Associated Press.