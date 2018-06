Explosão em bordel na Nigéria mata 11, diz polícia

O comunicado enviado por mensagem de texto disse que a causa da explosão era desconhecida. O Boko Haram tem como alvo várias cidades de todo o norte e centro da Nigéria, em uma campanha de bombardeios nos últimos meses, matando centenas de pessoas.

Uma operação militar no nordeste, até agora, não conseguiu acabar com os rebeldes e desencadeou uma série de ataques de represália aos funcionários e civis. As metas do Boko Haram, muitas vezes incluem lugares que considera pecado de acordo com a sua marca austera de Islã sunita, como bares ou igrejas.

O porta-voz da polícia do estado de Bauchi, Haruna Mohammed, disse que 14 pessoas foram levadas às pressas para o hospital após a explosão no bordel.

"Todo o edifício foi isolado e a cena garantida. Nenhuma prisão foi feita, mas uma investigação foi iniciada para determinar a causa", disse ele.

(Por Isaac Abrak and Buhari Bello, reportagem adicional de Robert Nneluke)