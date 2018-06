A explosão aconteceu dentro de um grande complexo na estrada de Jalalabad, rumo ao leste da capital, mas não afetou a base Camp Phoenix, da Otan, que também se encontra nessa estrada, indicou um porta-voz da Força Internacional de Assistência da Segurança (Isaf), a missão da Otan no Afeganistão. A polícia ainda desconhece as causas da explosão. As informações são da Dow Jones.