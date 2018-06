Explosão em catedral mata ao menos 25 no Egito

CAIRO - Uma explosão na principal catedral cristã copta do Egito matou 25 pessoas e feriu outras 35 neste domingo, no Cairo, de acordo com informações do canal de televisão estatal do país, MENA. Este é o segundo ataque terrorista na capital em dois dias.

A agência MENA informou que um suspeito conseguiu colocar uma bomba dentro de uma capela perto da catedral St. Mark's, da igreja cristã ortodoxa e onde fica localizado o escritório de seu líder espiritual, o Papa Tawadros II.

Na sexta-feira, seis policiais foram mortos em um ataque em Cairo assumido por um grupo suspeito pelas autoridades de terem ligações com a Irmandade Muçulmana, antigo partido político egípcio que foi cassado. No ataque de hoje, ainda nenhum grupo assumiu a autoria. / AP