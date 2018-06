Explosão em central telefônica em Cairo mata duas mulheres

As duas bombas foram armazenadas no edíficio da central, que estava em construção, disseram fontes de segurança e uma fonte judicial, adicionando que assumiam que os dispositivos tinham sido destinados para uso em outros lugares.

O imóvel inacabado desmoronou parcialmente na explosão. As duas mulheres mortas eram esposa e filha de um guarda do canteiro de obras, que viviam em um anexo ao prédio, em Cairo.

Um funcionário do local disse a repórteres que os serviços de telefonia retornariam dentro de dois dias, para cerca de 800 pessoas cujas linhas foram afetadas.

O Ministério do Interior disse em um comunicado no Facebook que forças de segurança e especialistas em bombas foram inspecionar o local.

Na quarta-feira, oito pessoas ficaram feridas no norte do Cairo, quando dispositivos caseiros explodiram em quatro estações do metrô e um tribunal, nos primeiros ataques em Cairo desde que Abdel Fattah al-Sisi tornou-se presidente no início deste mês.

(Por Shadia Nasralla e Reuters TV)