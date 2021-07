Explosão em fábrica de plástico deixa ao menos 11 feridos na Tailândia

BANGKOK — Uma grande explosão em uma fábrica nos arredores de Bangkok na manhã de segunda-feira sacudiu um terminal de aeroporto que atendia a capital da Tailândia, feriu pelo menos 11 pessoas e levou à evacuação de residentes da área, disseram as autoridades.

O incêndio começou por volta das 3 da manhã em uma fábrica de paletes de espuma e plástico em uma área nos arredores de Bangkok, perto do aeroporto de Suvarnabhumi. Os bombeiros puderam ser vistos em fotos da mídia tailandesa escalando destroços de aço retorcido para colocar mangueiras perto o suficiente das chamas enquanto lutavam para controlar o incêndio. Outras fotos mostraram casas próximas com as janelas quebradas e destroços nas ruas, com fumaça negra subindo sobre a área mesmo horas depois.

As autoridades ordenaram a evacuação de uma área de 5 quilômetros ao redor do local em meio a temores de que milhares de litros de vazamento de produtos químicos possam causar mais explosões. Centros de evacuação foram instalados em uma escola e em um escritório do governo para os que foram forçados a deixar suas casas.

O trabalhador de resgate voluntário Anyawut Phoampai disse à estação de TV pública da Tailândia TPBS que estava tendo dificuldade para encontrar pessoas que possivelmente ainda estavam na fábrica.

"Estamos tentando procurar os feridos", disse. "Mas as chamas são bastante altas, então é preciso muito esforço." Ele disse que equipes de resgate também estavam se espalhando pela área para ajudar as pessoas que relataram ter ficado feridas pela queda de destroços.

Até o momento, 11 feridos foram relatados, incluindo um grave, e as pessoas estão sendo levadas a um hospital próximo para tratamento.

Horas após a explosão, o corpo de bombeiros disse que foi considerado sob controle, mas que o incêndio ainda não havia sido totalmente extinto, com um depósito ainda em chamas. Não houve nenhuma posição imediata sobre o que poderia ter causado o incêndio no distrito de Bang Phli, e a empresa não respondeu a chamados por telefone.

A mídia local informou que a explosão inicial sacudiu o edifício do terminal em Suvarnabhumi, disparando alarmes no principal aeroporto internacional de Bangkok. Autoridades do aeroporto disseram que nenhum voo foi cancelado, mas não deram outros detalhes imediatos./AP