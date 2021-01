Explosão em fábrica deixa seis mortos e feridos nos EUA

ATLANTA - Um vazamento químico em uma fábrica de processamento de alimentos deixou ao menos seis mortos e outros dez feridos nos Estados Unidos nesta quinta-feira, 28. O acidente ocorreu no Condado de Hall, próximo da cidade de Atlanta, na Geórgia, no sul dos EUA.

As autoridades disseram à imprensa local que um vazamento de nitrogênio líquido foi registrado na Prime Pak Foods por volta das 10h. Ao menos dez pessoas foram levadas para um hospital próximo, entre elas três bombeiros de Gainesville e um bombeiro do condado de Hall.

Os 130 funcionários da fábrica tiveram de sair do local.

Explosão em hospital

Também nesta quinta-feira, autoridades registraram uma explosão no hospital BridgePoint, em Washington. De acodo com o chefe do Corpo de Bombeiros da cidade, duas pessoas ficaram feridas após uma explosão mecânica no local.

Mais informações em breve.