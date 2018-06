Explosão em fábrica na China mata 69

PEQUIM - A China sofreu seu pior acidente industrial em um ano neste sábado, 2, quando uma explosão em uma fábrica matou ao menos 69 pessoas e feriu mais de 120. A fábrica de peças automotivas é fornecedora de empresas americanas, como a General Motors.

A explosão ocorreu na rica província de Jiangsu, por volta das 7h30 (horário local), na cidade de Kunshan. A maioria das vítimas era de trabalhadores imigrantes, na casa dos 20 anos. A fábrica pertence à companhia taiwanesa Zhongrong.

A agência oficial chinesa Xinhua disse que cinco supervisores da fábrica estavam sendo interrogados pelas autoridades. De acordo com a agência, as autoridades conduzem a investigação como um potencial comportamento negligente dos gerentes da planta.

Em janeiro, 16 pessoas morreram perto da província de Zhejiang quando um incêndio destruiu uma fábrica de calçados. No ano passado, um incêndio em um abatedouro de aves no nordeste da China matou 120 trabalhadores. Investigadores disseram que as saídas da planta estavam bloqueadas, o que contribuiu para o elevado número de mortos. / NYT e REUTERS