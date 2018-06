Explosão em fábrica no Vietnã mata 15 pessoas Uma explosão em uma fábrica de fogos de artifício neste sábado no norte do Vietnã deixou pelo menos 15 mortos e mais de 90 feridos. Segundo o major-general Le Quang Dai, chefe militar da província de Phu Tho, os corpos dos 15 trabalhadores da fábrica já foram retirados dos escombros e o incêndio no local está sob controle.