Explosão em igreja da Tanzânia mata 1 e fere 44

De acordo com o comissário da polícia local, Magesa Mulogo, o ataque aconteceu logo antes do início da missa. Testemunhas relataram que uma moto lançou a bomba em direção à igreja. O motorista foi preso. O policial disse que o motivo do ataque é desconhecido, mas nos últimos meses o país registrou tensões entre as comunidades cristã e muçulmana.

Em fevereiro, um padre católico foi morto a tiros do lado de fora da igreja no arquipélago de Zanzibar, de grande maioria muçulmana. Outra igreja de Zanzibar foi incendiada no mesmo mês. Em abril, no extremo sul da Tanzânia, a polícia usou gás lacrimogêneo para dispersar cerca de 200 manifestantes cristãos que usavam tochas para tentar incendiar uma mesquita. O motivo do protesto era uma discussão a respeito do abate de animais. O ministro das Relações Exteriores do país, Bernard Membe, disse na página que mantém no Twitter que estava "muito chocado" com a notícia da explosão. As informações são da Associated Press e da Dow Jones.