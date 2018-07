Explosão em igreja na Nigéria deixa 8 pessoas mortas Um carro-bomba invadiu o terreno de uma igreja no norte da Nigéria neste domingo e explodiu enquanto as pessoas saíam da missa, deixando pelo menos oito mortos e ferindo mais de 30. O artefato teve como alvo a igreja Fé Viva, perto do aeroporto de Bauchi. Segundo o comissário de polícia Mohammed Ladan, o homem que dirigia o carro também morreu.