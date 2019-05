Explosão em Lahore, no Paquistão, deixa nove mortos e 24 feridos

LAHORE - Ao menos nove pessoas morreram e 24 ficaram feridas em Lahore, a segunda principal cidade do Paquistão, durante uma explosão no segundo dia do Ramadã, mês de jejum dos muçulmanos. O ataque foi anunciado na manhã desta quarta-feira, 08, pela TV estatal.

A polícia confirmou a explosão, enquanto a TV estatal (PTV) mostrava imagens de veículos carbonizados nos arredores de um templo sufista. Dentre os mortoes, estão três policiais. Socorristas estão trabalhando no local do incidente, que já foi alvo de um ataque terrorista em 2010, quando 50 pessoas foram mortas.

Os sufistas seguem uma forma mística do Islamismo, que tem sido praticada há séculos no Paquistão. O grupo religioso já foi alvo de ataques no passado, mas até o momento ninguém clamou responsabilidade pelo ataque desta manhã.

De acordo com o chefe de polícia Ghazanfar Ali, o alvo do ataque era uma van carregando membros de elite da polícia paquistanesa. / AFP