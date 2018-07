Explosão em loja judaica na França deixa 4 feridos

Texto atualizado às 12h16

PARIS - Quatro pessoas ficaram feridas nesta quarta-feira, 19, quando uma bomba dentro de um pequeno pacote explodiu dentro de uma mercearia de alimentos judaicos em um subúrbio de Paris. A informação é da agência de notícias Sipa, segundo a AP. A explosão ocorreu em Sarcelles, 20 km ao norte da capital francesa.

Segundo a Sipa, a explosão do artefato foi provocada por duas pessoas encapuzadas, vestidas de preto. Elas teriam entrado na loja por volta de 12h (horário local) e deixado o objeto, antes de sair. A agência menciona um policial francês e uma organização judaica como fontes da informação. De acordo com o policial, os dois conseguiram escapar depois de ainda atirarem uma pedra contra a fachada da loja. Segundo a AP, o policial falou em condição de anonimato.

Segundo o policial, os feridos foram tratados por ferimentos nos braços e nas pernas, provocados pela explosão e por vidros quebrados.

Temor

Uma entidade judaica local, CRIF, disse em um comunicado que "teme que o ataque" esteja relacionado aos violentos protestos vistos no Oriente Médio e em países do norte da África contra o filme "Inocência dos muçulmanos"', que ridiculariza o profeta Maomé.

O evento coincide com a publicação, pela revista satírica francesa Charlie Hebdo, de caricaturas do profeta. A CFCM, organização que congrega grupos muçulmanos franceses, disse em comunicado que os fiéis "não devem ceder à provocação(...) e expressar sua indignação em paz, através de meios legais". A França é o país da Europa ocidental com maior população islâmica.

