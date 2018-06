Explosão em mercado paquistanês deixa pelo menos 15 mortos

A autoridade disse que pelo menos 20 pessoas ficaram feridas na explosão em um mercado na região de Khyber, perto da fronteira com o Afeganistão, e que o número de vítimas poderia aumentar.

Um canal de televisão paquistanês divulgou imagens de carros e caminhonetes destruídos pela explosão, que aconteceu perto de uma fileira de lojas.

O ataque ocorreu perto do gabinete de uma importante autoridade do governo, mas não ficou claro se ele era o alvo do ataque, informou o canal de notícias.

Nenhum grupo assumiu imediatamente a responsabilidade, porém militantes que combatem o Estado paquistanês realizaram diversos ataques em regiões étnicas ao longo da fronteira afegã.

Eles têm frequentemente mirado alvos do governo e das forças de segurança.

A autoridade de segurança disse que não estava claro se a explosão havia sido causada por um homem-bomba ou por uma bomba plantada.

