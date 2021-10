Explosão em mesquita xiita deixa mortos e feridos na cidade afegã de Kandahar

Subiu para pelo menos 32 pessoas o número de mortos e já passa de 50 o total de feridos após uma explosão atingir uma mesquita xiita durante as orações desta sexta-feira, 15, na cidade de Kandahar, no sul do Afeganistão. "Estes números não são definitivos", disse à EFE um funcionário médico local, que solicitou o anonimato.

O ataque na mesquita de Iman Bargah, que fica no centro da cidade, aconteceu por volta das 13h (horário local) durante a oração do meio-dia de sexta-feira, dia de descanso para os muçulmanos e momento em que muitas pessoas se reúnem para rezar. Por este motivo, o número de mortos e feridos ainda tende a aumentar. Uma contagem inicial relatou sete mortos e cerca de 15 feridos.

"Trinta e dois corpos e 53 feridos foram trazidos para o nosso hospital até agora", disse um médico do hospital central de Kandahar. O balanço anterior relatou 16 mortos e 32 feridos.

Uma testemunha disse à AFP que ouviu três explosões, uma no portão principal da mesquita, outra no miradouro sul e a terceira no local onde os adoradores se lavam. A origem da explosão ainda não é conhecida.

Outra testemunha também disse que três explosões abalaram a mesquita no centro da cidade durante as orações desta sexta.

Segundo um repórter da AFP, a mesquita estava lotada de fiéis no momento das explosões, e pelo menos 15 ambulâncias estavam no local para prestar socorro.

With the first major attack in the north (Kunduz last Friday), and now Kandahar in the south, it would seem IS-K is branching out… previously attacks largely centred around Kabul / east Afg https://t.co/BMij9HcqJY

— Secunder Kermani (@SecKermani) October 15, 2021

O porta-voz do Ministério do Interior, Qari Sayed Khosti, lamentou as mortes em mensagem publicada no Twitter."Entristece-nos saber que ocorreu uma explosão numa mesquita da irmandade xiita no primeiro distrito da cidade de Kandahar, na qual vários dos nossos compatriotas foram martirizados e feridos".

"As forças especiais do Emirado Islâmico chegaram à área para determinar a natureza do incidente e trazer os responsáveis à justiça", acrescentou.

Na sexta-feira passada, 8, o Estado Islâmico Khorasan (EI-K) reivindicou a responsabilidade por um ataque a uma mesquita xiita em Kunduz, no norte do Afeganistão, que deixou dezenas de pessoas mortas. Foi o ataque mais mortal desde que as tropas americanas deixaram o país a 30 de agosto.

O EI-K, que se opõe aos Taleban, considera os muçulmanos xiitas como apóstatas merecedores da morte, embora ambos sejam sunitas.

Os taleban, que têm a sua própria história de perseguição aos xiitas, regressaram ao poder no Afeganistão a 15 de agosto e desde então fizeram da segurança a sua prioridade após 20 anos de guerra.

Os xiitas constituem cerca de 10% da população afegã. Muitos deles são Hazaras, um grupo étnico que tem sido perseguido durante décadas no país./AP, AFP, EFE e REUTERS