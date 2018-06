No momento da explosão, 52 pessoas trabalhavam na mina. As causas do incidente ainda não foram totalmente apuradas. Todos os trabalhos na jazida foram suspensos provisoriamente.

O presidente da Ucrânia, Oleksandr Turchynov, pediu um minuto de silêncio ao Parlamento para lembrar as mortes em Donetsk. Já o ministro de Energia, Yuri Prodan, culpou a falta de segurança trabalhista pelo acidente. Fonte: Associated Press.