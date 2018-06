Explosão em mina na China mata 12 e fere 2

De acordo com a Xinhua, a explosão de gás aconteceu na noite de sexta-feira em Pingba, na província de Guizhou. A agência informou que a mina de carvão estava operando ilegalmente e que seus controladores mentiram sobre o número de mineiros presos e mortos com o acidente. Uma investigação está sendo realizada.

Contudo, uma autoridade de segurança do trabalho da cidade de Anshun, que administra Pingba, disse que a mina é licenciada e opera de forma privada. A autoridade identificou-se apenas com seu último nome, Lin, comum entre funcionários do governo chinês de baixo cargo.

As minas chinesas são as que mais provocam mortes no mundo. As autoridades têm aumentado a segurança nos últimos anos, mas as leis são frequentemente ignoradas. As informações são da Associated Press.