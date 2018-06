Explosão em mina na Ucrânia deixa dezenas de mortos

KIEV - Uma explosão em uma mina de carvão em Donetsk, reduto dos rebeldes separatistas no leste da Ucrânia, matou mais de 30 pessoas, disse uma autoridade local nesta quarta-feira, e dezenas de mineiros que estavam sob a terra no momento do acidente permanecem desaparecidos.

Familiares dos trabalhadores se reuniram na entrada da mina Zasyadko desesperados em busca de informações sobre os mineiros, de acordo com um repórter da Reuters no local.

Autoridades disseram que cerca de 70 pessoas trabalhavam na mina no momento da explosão. Um trabalhador, que deixava a mina com o macacão sujo, disse ter ouvido que 45 pessoas ainda estavam presas, mas não houve confirmação desse número.

"De acordo com informações preliminares, mais de 30 pessoas morreram. Equipes de resgate ainda não chegaram ao local da explosão, estão removendo o gás venenoso e depois vão descer", disse Vladimir Tsymbalenko, chefe dos serviços de segurança em minas na região.

A causa da explosão na mina de carvão Zasyadko ainda não era conhecida. Uma explosão na Zasyadko em 2007 matou 106 pessoas. / Reuters