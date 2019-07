Triplo atentado na capital do Afeganistão deixam ao menos oito mortos

CABUL - Ao menos oito pessoas morreram e 27 ficaram feridas após três atentados em Cabul, capital do Afeganistão, nesta quinta-feira, 25. Um dos ataques atingiu um ônibus do governo. O Taleban assumiu a autoria dos ataques.

LEIA TAMBÉM > Ataque com bomba na capital do Afeganistão deixa ao menos seis mortos e 27 feridos

A primeira explosão ocorreu por volta das 08h10 (00h40 em Brasília) e atingiu um ônibus, de acordo com o porta-voz do Ministério do Interior, Nasrat Rahimi. Segundo ele, o ônibus pertencia ao Ministério de Minas e Petróleo e todas as vítimas eram funcionários do governo. Rahimi disse ainda que o número de mortos pode aumentar. De acordo com o porta-voz da polícia de Cabul, Ferdous Faramarz, a explosão foi causada por um dispositivo explosivo magnético preso ao veículo.

O outro atentado foi de um carro-bomba que atingiu as forças da coalizão internacional no leste de Cabul, segundo o policial Abdul Rahman. A terceira detonação foi um pequeno explosivo magnético deixado perto do local do ataque do ônibus, que não causou mortes, segundo Rahimi.

Pelo menos 27 pessoas também ficaram feridas nos ataques que aconteceram nesta quinta-feira em Cabul, disse Wahidwllah Mayar, porta-voz do Ministério da Saúde do país.

O Taleban reivindicou a responsabilidade pelos ataques. Os insurgentes continuaram a lançar ataques diários, principalmente contra as forças de segurança, mesmo enquanto mantinham negociações com os Estados Unidos com o objetivo de acabar com a guerra de 18 anos.

Os Estados Unidos negociam um acordo que prevê a saída de forças estrangeiras do país em troca de que os taleban ofereçam garantias de segurança, incluindo o compromisso de que o país não se tornará um refúgio para organizações terroristas. Alguns observadores acreditam que os insurgentes estão cometendo mais ataques para fortalecer sua posição nas negociações.

No dia 1º de julho, 65 pessoas ficaram feridas com a explosão de um carro-bomba no centro de Cabul cuja autoria foi reivindicada pelo Taleban. Após 18 dias, um outro ataque com bomba na capital do Afeganistão deixou ao menos seis mortos e 27 feridos. A explosão ocorreu do lado de fora dos portões da Universidade de Cabul. Tanto o Taleban como o Estado Islâmico realizam, com frequência, bombardeios em larga escala na cidade, tendo como alvo as forças afegãs, oficiais do governo e minorias xiitas. / AP, AFP e Reuters