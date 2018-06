Explosão em ônibus mata 11 no Paquistão Pelo menos 11 pessoas morreram e 19 ficaram feridas após uma bomba explodir perto de um ônibus que transportava estudantes universitárias na província de Quetta, no sudoeste do Paquistão. Após o ocorrido, no momento em familiares e amigos se reuniram no hospital que recebeu as vítimas, outra explosão aconteceu, seguida por tiros, que dispersaram as pessoas.