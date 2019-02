Explosão acidental em padaria causa mortes em Paris

Uma explosão em uma padaria no 9º distrito de Paris, na Rua de Trevise, na madrugada deste sábado, 12, causou a morte de quatro pessoas, incluindo dois bombeiros e um civil espanhol, além de deixar cerca de outras 50 pessoas feridas. De acordo com a polícia, um vazamento de gás foi a causa provável do incidente no piso térreo de um edifício.

Ministro do Interior da França, Christophe Castaner chegou a relatar que outras duas mortes haviam sido registradas, mas depois se corrigiu. Um outro bombeiro ficou cerca de duas horas e meia preso entre escombros, mas foi resgatado.

Bombeiros apagaram o incêndio e evacuaram os moradores dos andares superiores do prédio, entre eles as pessoas que se feriram. Testemunhas afirmaram a emissoras de televisão francesas que o som da explosão foi muito alto.

Estilhaços de vidros de janelas do edifício atingiram carros estacionados nos arredores. Localizada no centro de Paris, a padaria fica na região dos "Grands Boulevards" da capital francesa, em um distrito comercial.

As autoridades de Paris amanheceram focadas nos protestos dos "coletes amarelos", grupo que se manifestou nos últimos oito sábados e já entrou em confronto com forças de segurança. Apesar do clima de tensão na cidade e na França, entende-se que a explosão foi acidental, afirmou o procurador da república locado na capital francesa, Rémy Heitz./AFP, AP e Reuters