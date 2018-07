Explosão em paiol mata ao menos 25 soldados na região central da Turquia

ISTAMBUL - Pelo menos 25 soldados morreram e outros quatro ficaram feridos, na noite de quarta-feira, 5, em uma explosão ocorrida num depósito de munições em Afyonkarahisar, cidade localizada no centro da Turquia. As informações são do Estado-Maior das Forças Armadas turcas.

O comunicado atribui a explosão a "causas ainda desconhecidas", enquanto as autoridades da cidade declararam à emissora "NTV" que se tratava de um acidente, "não de sabotagem nem de um ataque terrorista". A explosão aconteceu na quarta-feira em um depósito de munição situado na periferia de Afyonkarahisar e provocou um incêndio que foi extinto quatro horas mais tarde.

Segundo explicou o prefeito da cidade, Burhanettin Çoban, ao canal "CNNTürk", cerca de 20 militares trabalhavam há cinco dias no depósito, que continha principalmente granadas de mão.