Explosão em ponto de ônibus lotado em Nairóbi deixa 1 morto e 10 feridos

Uma explosão em um ponto de ônibus lotado em Nairóbi deixou ontem ao menos 1 morto e 10 feridos, horas após uma granada também ser detonada em um bar no centro da capital queniana, deixando 14 feridos. As explosões ocorreram dois dias após os Estados Unidos alertarem para a possibilidade de ataques terroristas no país. Segundo o governo americano, o grupo Al-Shabab, ligado à rede Al-Qaeda, poderia cometer atentados em represália pela recente invasão da Somália por tropas do Quênia. Para as autoridades quenianas, os ataques não parecem ter sido cometidos pelo grupo, que sempre lança ofensivas de grandes proporções. O Al-Shabab, que tem entre seus membros veteranos das guerras do Iraque e Afeganistão, cometeu dois atentados simultâneos em Kampala, Uganda, em julho de 2010, matando 76 pessoas.