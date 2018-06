Explosão em prédio no Quênia deixa 28 feridos

NAIRÓBI - Uma explosão ocorrida nesta segunda-feira num edifício no centro de Nairóbi, no Quênia, deixou 28 pessoas feridas, informou a televisão NTV. A causa do acidente ainda é desconhecida, segundo o secretário-geral da Cruz Vermelha do Quênia, Abbas Gullet.

A explosão aconteceu às 13h15 hora local (7h15 de Brasília) num imóvel situado ao lado da Universidade de Mount Quênia, em uma movimentada zona da capital.

Os feridos foram encaminhados para o Hospital Nacional Kenyatta, disse a NTV. A explosão causou um incêndio no edifício e vários imóveis nas proximidades sofreram abalos. O primeiro ministro queniano, Raila Odinga, foi pessoalmente visitar o local do acidente, e o chamou de "terrível tragédia".

Odinga disse ainda que o país tem "pouca ameaça", mas não cederá perante possíveis ataques terroristas - declaração que gerou confusão sobre a causa da explosão.