Explosão em refinaria deixa oito feridos e obriga retirada de 1.800 pessoas na Alemanha

BERLIM - Uma explosão seguida de um incêndio em uma refinaria nas proximidades de Ingolstadt, no estado da Baviera, no sul da Alemanha, deixou oito feridos e obrigou a retirada de 2 mil moradores da região, informam as autoridades locais. Os residentes foram levados para abrigos como medida de segurança.

Segundo a polícia local, a explosão atingiu uma refinaria de produção de gás e combustíveis por volta das 05h30 (00h30, no horário de Brasília). Entre os feridos, três sofreram "queimaduras médias ou graves". Cerca de 200 bombeiros atuam no combate às chamas produzidas pelo desastre.

Cerca de 1.800 moradores do entorno da refinaria foram retirados de suas casas e levados para abrigos na região. As equipes de resgate recomendaram aos residentes que fechassem as portas e janelas para evitar a propagação do incêndio no interior das residências. //AFP