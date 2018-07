Explosão em restaurante mata 2 e fere 26 em Moscou

MOSCOU - Duas pessoas morreram e mais de 20 ficaram feridas nesta segunda-feira, 9, após uma explosão de gás em um movimentado restaurante no sul de Moscou, de acordo com a agência de notícias russa Interfax. A explosão inicial ocorreu na cozinha de um restaurante italiano e o fogo acabou provocando a detonação de outras bombas de gás e destruindo uma parte do prédio de três andares, afirmou um policial à agência.

A Interfax afirmou que os corpos de duas trabalhadoras foram encontrados nos escombros, enquanto 26 outros sofreram diversos ferimentos, incluindo queimaduras e cortes provocados por vidros quebrados. "Segundo as primeiras informações, a explosão matou duas pessoas e feriu 26, incluindo um garoto de 16 anos", afirmou um porta-voz da polícia de Moscou à agência.

As informações são da Dow Jones.