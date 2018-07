Explosão em Tel-Aviv deixa dez pessoas feridas A explosão de um ônibus em Tel-Aviv, em Israel, deixou dez pessoas feridas nesta quarta-feira, de acordo com informações do serviço de emergências israelenses. Segundo a polícia, a fonte da explosão não foi imediatamente identificada. No entanto, o porta-voz do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu declarou que se tratou de um "ataque terrorista".